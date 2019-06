The Furrow Scooter Party. Ritrovo di vespe e lambrette d’epoca a Ravenna

Ad ospitarlo sarà il parco Kirecò, in via Don Carlo Sala 7 a Ravenna. Nello spazio verde attrezzato e ad accesso gratuito lo scooter party sarà all’insegna di buon cibo, birra, musica, modelli d’epoca, tanta allegria, ed un area bimbi per chi voglia condividere la passione per gli scooter d’epoca anche con i propri bambini. Un raduno per portare a Ravenna due dei principali simboli del made in italy del dopoguerra, diventati oggetti di culto e aggregazione per milioni di appassionati in tutto il mondo.



Sponsor dell’evento sono il birrificio Birra Nostrale e Oldscooters, centro di restuaro vespe e lambrette di Rimini.