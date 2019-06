RavegnanaBis. Lega in Regione: Necessaria una variante alla Ss 67. La Pigna: Infrastruttura urgente

La Lega fa ‘pressing’ in Regione , Pompignoli dichiara “Necessaria una variante alla Ss 67”. Alla richiesta del consigliere regionale della Lega si associa il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini: “opera strategica per il territorio. Lavoriamo in sinergia con Ravenna per portare a casa il risultato. Mi rivolgo al ‘collega’ De Pascale con sincero spirito di collaborazione; sediamoci a un tavolo e troviamo una soluzione da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna e attuabile in tempi che non siano biblici. Non è possibile che la maggior parte del traffico su due ruote tra Forlì e Ravenna transiti su una strada ridotta a un colabrodo. Quella della ‘Ravegnana bis’ è una sfida infrastrutturale urgente, che coinvolge entrambi in capoluoghi romagnoli e che non può essere ignorata nello scenario programmatico del PRIT 2025. Cominciamo a parlare di progetti esecutivi, perché il tempo non ci è alleato”.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti, PRIT 2025, di prossima adozione da parte dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, struttura le maglie stradali su due livelli: la Grande Rete, con percorsi di attraversamento e di mobilità regionale ad ampio raggio, e la Rete di Base principale, con percorsi a medio-breve raggio per l’accessibilità più locale. Di quest’ultima è parte la S.S. 67 da Marina di Ravenna – interconnessione tangenziale di Ravenna – al confine con La Toscana il cui tratto in pianura che collega il porto industriale ravennate al casello autostradale di Forlì è meglio conosciuto come via Ravegnana.

Il consigliere Pompignoli, firmatario dell’emendamento che intende puntualizzare l’urgenza di “inserire nel piano regionale dei trasporti Prit 2025 la realizzazione di una variante alla SS 67 ‘via Ravegnana bis’ attraverso la connessione del tratto dell’E45 tra Ravenna e lo svincolo Standiana – Mirabilandia con l’uscita di Forlì Pieve Acquedotto, da definire a seguito di un progetto di fattibilità tecnico-economica”, aggiunge: “lo stato manutentivo della Ravegnana è sotto gli occhi di tutti. I 17,9 km che la compongono sono un vero e proprio calvario in termini di viabilità. Le emergenze sono all’ordine del giorno e i blocchi stradali tengono letteralmente in ostaggio il traffico ordinario dell’arteria romagnola. L’ultimo in ordine di tempo, avendo determinato il divieto di transito tra Ravenna e la frazione di Longana, ha ipotecato i collegamenti tra le due città in condizioni di sicurezza e con tempi inferiori ad un’ora. Questo perché ogni eventuale percorso alternativo, composto da tortuose e strette strade di campagna, è gravemente sconnesso e pericoloso.”

Per il Sindaco di Forlì Zattini la situazione è improcrastinabile: “la via Ravegnana, dal punto di vista infrastrutturale, è letteralmente anacronistica. Non ci sono piste ciclabili, non ha banchine, i marciapiedi scarseggiano anche nei centri abitati e dispone di una sola corsia per senso di marcia. I limiti di velocità ordinari di 70 km all’ora e di 50 km all’ora nei tratti residenziali di Ghibullo-Longana, Coccolia e Durazzanino sono inaccettabili se pensiamo che la Ravegnana è una strada extraurbana secondaria che collega i due capoluoghi di Ravenna e Forlì. I tempi di percorrenza dovrebbero essere dimezzati, lo scorrimento e la sicurezza del tracciato messi al primo posto nella progettazione di una variante. Mi auguro che questa Regione condivida le nostre intenzioni. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Spero che lo siano anche gli altri.”

Anche La Pigna entra nell'argomento:

“Martedì mattina ho incontrato il nuovo Sindaco di Forlì per illustrargli la proposta e il tracciato di Ravegnana Bis ideata dalla lista civica La Pigna - dichiara la Capogruppo Veronica Verlicchi - Durante l’incontro Zattini si é dimostrato estremamente interessato ed ha voluto approfondire la nostra idea progettuale che prevede la realizzazione di una nuova strada a 2 corsie per ogni senso di marcia, che partendo dallo svincolo della Standiana sulla E45 e lambendo le località delle Ville Unite, termina nella rotonda del casello autostradale di Forlì. Si tratta di un percorso di poco meno di 12 chilometri totali che consentirebbe di collegare Ravenna con Forlì in circa 14 -16 minuti, con ovvi e mutui benefici. La nostra proposta è stata fatta propria anche dal consigliere regionale forlivese della Lega, Massimiliano Pompignoli, che con un emendamento ha proposto di inserire nel Prit 2025 la Ravegnana Bis con lo stesso percorso da noi ideato. Giova ricordare che la nostra proposta di Ravegnana Bis é stata condivisa pubblicamente anche da Gabriele Padovani, candidato per la Lega alle elezioni europee del 26 maggio. Ma soprattutto la nostra proposta è stata condivisa da altre 1500 ravennati e forlivesi che con le loro firme hanno sostenuto la petizione promossa dalla lista civica La Pigna. Ora de Pascale, che ha sempre declinato la nostra proposta di Ravegnana Bis definendola “non prioritaria” tanto da farla bocciare dal suo partito in Consiglio comunale la scorsa settimana, accolga l’invito del Sindaco Zattini per il bene dei ravennati, del porto di Ravenna, dei residenti delle Ville Unite, e concordi le iniziative da intraprendere per realizzare l’infrastruttura più urgente e importante, la Ravegnana Bis”.