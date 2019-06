Via Mazzini assediata dai nomadi. Donati (LpRa): "Celere aiuto dalla Polizia locale, identificati"

"Dopo l’allarme che abbiamo lanciato martedì scorso - dichiara Stefano Donati, capogruppo di Lista per Ravenna nel consiglio del Centro urbano - sulla presenza costante e prepotente di nomadi nella centrale via Mazzini, il Comandante della Polizia locale, Andrea Giacomini, non ha perso tempo, dando immediato riscontro alla richiesta di aiuto che avevamo avanzato per conto dei commercianti. Lo ringraziamo, anche a loro nome, per la sensibilità dimostrata nell’affrontare un fenomeno che sta lentamente, ma inesorabilmente, mutando l’immagine di via Mazzini e dell’intero centro storico".