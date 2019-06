Bimbo morto a Mirabeach. Una decina le persone indagate per omicidio colposo

Sono una decina gli indagati per omicidio colposo in cooperazione in seguito alla morte del bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme (Forlì-Cesena) probabilmente annegato mercoledì pomeriggio in una piscina di 'Mirabeach', area all'interno del parco Mirabilandia di Ravenna. È quanto emerso in seguito a un briefing tenutosi nella tarda mattinata di ieri, 21 giugno, tra gli inquirenti. L'unica persona formalmente avvisata, per ora, è la madre del piccolo.

Come riportato dall'ANSA, alla riunione, oltre ai pm titolari Alessandro Mancini e Daniele Barberini, hanno partecipato carabinieri e ispettori della Medicina del Lavoro dell'Ausl.



Si stanno individuando aree di eventuale responsabilità penale: oltre a chi aveva il compito di vigilare sul bimbo, e cioè la madre, anche il servizio di salvataggio e la sua organizzazione interna. Atteso per oggi, l'incarico per l'autopsia. Al momento la Procura ravennate non ha rilevato violazioni in materia di sicurezza: per questo motivo non si sono poste esigenze di sottoporre a sequestro beni o cose del parco.