Incidente. Si stacca un masso nelle Gole di Fara San Martino: grave un'escursionista di Ravenna

Come riporta una nota dell’Ansa, una donna di Ravenna è rimasta gravemente ferita durante un'escursione con amici nelle Gole di Fara San Martino (Chieti), nel Parco nazionale della Majella, dopo essere stata colpita da alcuni frammenti di un masso staccatosi da una parete. Trasportata con l’elicottero del 118 all'ospedale di Pescara, è ora in prognosi riservata per un trauma commotivo e ferite all'arcata frontale. Sul posto anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Protezione civile che stanno operando per mettere in sicurezza l'area.