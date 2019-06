Responsabile di un furto a Russi, è stato rintracciato dalla Polizia di Ravenna: 53enne in manette

La Polizia di Stato ha arrestato P.R., 53enne originario della Sicilia ma residente a Ravenna, per il reato di furto aggravato in concorso. In seguito ad un’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ravenna P.R., con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato individuato come responsabile di un furto in abitazione commesso a Russi nel 2013 in concorso con un complice rimasto ignoto.