Sanità. Perini (Ama Ravenna): "Richiamare medici e infermieri in pensione, per evitare default SSN"

Sul tema "sanità" ed in particolare sul problema della carenza di medici e infermieri, Daniele Perini, capogruppo comunale Ama Ravenna in Consiglio comunale, ha presentato un Ordine del Giorno nel quale chiede a Sindaco e Giunta di impegnarsi affinchè "la Regione deliberi la possibilità che le nostre aziende emiliano-romagnole si convenzionino con medici e infermieri in quiescienza".



"Questo, naturalmente, non appare sufficiente ma bisogna sviluppare un finanziamento ad hoc, in un'ottica a più ampio respiro, nella consapevolezza che la nostra comunità nei prossimi anni subirà un'emergenza demografica" chiarisce Perini.



Il capogruppo chiede anche di inserire la Sanità ai primi posti dell'agenda politica, valutando l'opportunità di un finanziamento straordinario a livello regionale: "un vero e proprio “piano Marshall” per sostenere il Ssn, migliorando le condizioni di lavoro del personale sanitario e colmando le disuguaglianze".

Perini sottolinea che "la carenza, se non addirittura l'assenza, della disponibilità sta assumendo contorni e proporzioni sempre più gravi a livello nazionale" e "già diverse regioni, dopo il Molise anche la regione Veneto, si stanno attivando per garantire i livelli essenziali di assistenza, proprio assumendo in particolare a tempo determinato medici e infermieri in pensione".

"Anche la nostra Regione ispecie Ravenna, caratterizzata da un'età media della popolazione in costante aumento e da una vocazione turistica che pone inevitabilmente seri problemi a livello sanitario ed assistenziale, inizia ad essere interessata in maniera sempre più significativa da tale criticità, che può configurarsi come autentico preludio al default del Ssn" conclude il capogruppo.