Mar. "Oliviero Toscani. Più di 50 anni di magnifici fallimenti" Ultimi giorni per visitare la mostra

Grande successo per la mostra al MAR Museo d'Arte della città di Ravenna dedicata alla carriera del grande fotografo Oliviero Toscani che si avvia verso i suoi ultimi giorni di apertura. Fino al 30 giugno, per la prima volta in un museo italiano oltre 100 fotografie mettono in scena la potenza creativa di uno dei più noti fotografi italiani che, con le sue immagini, ha fatto discutere il mondo su temi come il razzismo, la pena di morte, l’AIDS e la guerra.