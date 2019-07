Record per la Festa delle Cozze di Marina di Ravenna: oltre 23mila i partecipanti

Tre serate da record , con un sabato sera affollatissimo ai chioschi di Molo Dalmazia e al vecchio Mercato del Pesce per degustare la Cozza di Marina di Ravenna, dallo spazio dei Pescatori/Akamì a quello di Slow Food, dai chioschi di Casa Spadoni e L’Acciuga/Alexander, fino ai chioschi di PerTeCatering/Amarissimo, della Associazione dei Ristoratori Ravennati e di Mosquito Coast.

Complici il bel tempo e un programma allettante, la festa ha potuto contare sul pubblico delle grandi occasioni. Si stima la presenza di oltre 23.000 persone. Solo nei chioschi della Festa sono stati utilizzati circa 35 quintali di cozze (il 50% in più rispetto allo scorso anno), di cui oltre 18 quintali di Marina di Ravenna e il resto di altre 5 località italiane. A questi numeri vanno aggiunti quelli dei locali sul molo e alle pescherie, che hanno condiviso gli spazi in armonia con la festa e con lo spirito di un grande gioco di squadra.

Nella settimana della Festa, inoltre, sono stati consegnati ai 53 ristoranti di Ravenna e dei lidi che hanno aderito alla manifestazione, oltre 150 quintali di cozze. Ma anche i vari punti vendita hanno venduto circa il 40% in più di cozze selvagge locali. Per esempio, un grosso punto vendita al mare, che di solito si rifornisce di circa 4 quintali a settimana, ha ordinato, nella settimana della Festa, il doppio del quantitativo con circa 8 quintali di fornitura di cozze. Per non parlare degli stabilimenti balneari che fanno ristorazione e che hanno ordinato grandi quantità di cozze extra.





Poi c’è il corollario di incontri tutti riusciti come da obiettivo: la presentazione del marchio Cozza Romagnola, la cena itinerante con il trenino, gli appuntamenti con gli chef, le visite guidate alla Vecchia Pescheria che hanno fatto registrare al centro Cestha circa 280 visitatori in 2 giorni, le 2 escursioni in barca con il tutto esaurito. Poi la novità del mercato ambulante della domenica.

Apprezzate le degustazioni agli incontri dove il pubblico ha potuto soddisfare la propria curiosità sulla singolare attività dei pescatori di cozze di Marina di Ravenna - una squadra di una quarantina di sommozzatori espertissimi - e soddisfare il palato con preparazioni sfiziose degli chef. Nei tre giorni hanno mostrato il loro estro gli chef Marco Cavallucci, Mattia Borroni, Marco Luongo, che oltre a preparare assaggi a base di cozze hanno dato alcuni spunti di cucina con abbinamenti originali e gustosissimi.

Nella giornata di sabato l’escursione in mare organizzata da ENI si è fermata alla diga foranea per poi proseguire lungo il canale Candiano (sabato c’era mare grosso). Ma, come consuetudine, è stata un successo con lo scontato tutto esaurito e l’assaggio delle apprezzatissime cozze locali.

Grande perciò la soddisfazione degli organizzatori. “Anche l’edizione di quest’anno ha visto riconosciuto alla nostra festa il ruolo di catalizzatore di appuntamenti importanti - dichiara Nevio Ronconi a nome dell’organizzazione di Slow Food e Tuttifrutti - come quello di essere stati scelti per l’esordio del marchio della Cozza Romagnola con la presenza dell’assessore all’agricoltura e pesca della Regione Emilia-Romagna Simona Caselli, del presidente nazionale AMA e del Consorzio Mitilicoltori Emilia-Romagna Giuseppe Prioli e dell’assessore all’agricoltura e pesca del Comune di Ravenna Massimo Cameliani. Inoltre anche il coinvolgimento della ristorazione locale ha dato sostanza al progetto di questa festa con ben 53 adesioni. Infine, la partecipazione attiva delle due cooperative di pescatori, La Romagnola e Nuovo Conisub, è stata fondamentale, piena e consapevole. Da ultimo, voglio ricordare il sostegno del Comune di Ravenna che in questo modo intende promuovere l’economia legata alla pesca delle cozze e il turismo enogastronomico”.