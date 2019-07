Cane chiuso in macchina al sole. Salvato da segnalazioni cittadini e intervento della Locale

Un cane che guaiva disperato dall’interno di un’auto in sosta in un parcheggio faentino è stato salvato dalla Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina. E' avvenuto nel parcheggio di via Insorti, giovedì 27 giugno, in un posto auto molto assolato e in una giornata davvero calda.

La proprietaria dell'auto aveva parcheggiato la propria vettura con i finestrini leggermente abbassati, lasciando all'interno il proprio cane beagle. Purtroppo il tentativo di permettere almeno un'areazione parziale della vettura è risultato una misura insufficiente, vista la calura della giornata e l'auto si è in breve trasformata in una lamiera rovente.



Gli agenti della Polizia Municipale sono stati chiamati da alcuni cittadini che, accortisi della situazione, hanno segnalato il caso. Gli agenti, notando lo stato di sofferenza dell’animale, si sono attivati subito per liberarlo, riuscendo ad abbassare il finestrino lasciato leggermente aperto. Il cane, appena la feritoia lo ha reso possibile, è sgusciato con un balzo fuori dalla macchina: una volta all'esterno, gli è stata data acqua fresca per aiutarlo a riprendersi, ed è poi stato affidato alle cure di un veterinario, che ne ha successivamente accertato le ottime condizioni di salute.



Dalle successive verifiche effettuate dagli agenti della polizia locale, è stato poi acertato che il cane era rimasto chiuso nell'auto per più di due ore, presumibilmente tra le 11 e le 13 della mattina. La proprietaria è stata rintracciata solo nel tardo pomeriggio, quando è tornata al parcheggio, lasciando dunque, nelle sue intenzioni, l'animale in macchina fino a quell'ora.



Per queste circostanze, il nucleo della polizia giudiziaria della Municipale, ha proceduto ad indagare a piede libero la proprietaria una donna faentina di 57 anni, ora residente a Bologna, per la violazione prevista dall’art. 727 del codice penale, cioè detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.