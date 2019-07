Chiusura inceneritore Ravenna. Morrone (Lega): "decisione politica. Rifiuti di Ravenna non a Forlì"

"Ci spieghi Bonaccini perché a subire il contraccolpo ambientale dovranno essere gli altri territori romagnoli e perché non si sia deciso di far diminuire progressivamente e contestualmente l’attività di tutti i termovalorizzatori. Quella sì sarebbe stata una decisione ecologicamente ineccepibile. E’ invece evidente che la decisione della chiusura dell’impianto ravennate non deriva dal dato positivo della raccolta differenziata (annunciato solo la settimana scorsa), che per altro a Ravenna non è a regime" - prosegue Morrone.



"Si tratta, invece, a nostro avviso, di una scelta per così dire ‘politica’ che premia, non si sa perché, il territorio ravennate a discapito degli altri, fra cui quelli forlivese e imolese che saranno certamente fra quelli penalizzati. Cittadini di serie A e di serie B. Altro che difesa dell’ambiente e del mare. Tutte parole ‘ecologiste’ al vento. Il Piano regionale dei rifiuti, rivelatosi fin da subito deficitario, mostra oggi tutti i limiti e i fallimenti della Giunta Bonaccini nelle politiche di settore” conclude il leghista.