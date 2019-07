Colpita da un masso in Abruzzo: non ce l’ha fatta un'escursionista ravennate

Il 22 giugno scorso una 56enne era rimasta gravemente ferita durante un'escursione con il gruppo di Trail Romagna nelle Gole di Fara San Martino (Chieti), nel Parco nazionale della Majella, dopo essere stata colpita da alcuni frammenti di un masso staccatosi da una parete: purtroppo, la ravennate non ce l’ha fatta . “Ci è giunta notizia che la nostra amica e associata Sandra è venuta a mancare” scrive oggi l’associazione Trail Romagna sulla propria pagina Facebook.

“Il nostro sconforto è immenso – dichiarano - perché insieme a lei se ne va un pezzo di noi, quella parte che abbiamo da sempre condiviso con lei: i sorrisi, la solarità, l'amore per lo sport. La sua generosità e il suo altruismo permetteranno a qualcuno di vivere meglio e questo ci farà pensare di averla ancora con noi. Trail Romagna, che fin dal giorno del tragico incidente è stata vicina alla sua famiglia, esprime il più sentito cordoglio. Ogni attività associativa è annullata e l’Urban Trail che per motivi organizzativi non potrà essere sospeso, vestirà i colori del lutto rinunciando ad ogni forma di animazione a favore del silenzio”.