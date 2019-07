Donna trovata morta in mare: tragico rinvenimento a Casal Borsetti

Tragico rinvenimento questa mattina, martedì 2 luglio, intorno alle 8:40, tra il bagno Adriatico e il bagno Oasi, a Casal Borsetti. Alcuni bagnanti hanno individuato il corpo di una donna galleggiare in acqua, dove il fondale era ancora basso. Si tratta di Donatella Valentini, 56 anni, nata a Cotignola e residente a Fusignano.

La donna è stata trasportata a riva dai bagnanti che si sono subito accorti che non respirava. A nulla è servito il tentativo di rianimarla da parte del personale sanitario del 118, giunto con ambulanza e auto medica. Donatella Valentini si trovava in spiaggia insieme al padre. Tra le possibili cause si ipotizza un malore improvviso. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Marina Romea e gli agenti della Polizia locale di Ravenna.