Nuova Ravegnana. Scambio d'idee fra Sindaco e La Pigna il cui progetto sarà presentato in Regione

L'ipotesi della Pigna prevede "la realizzazione di una nuova strada a 4 corsie che, lambendo il territorio delle Ville Unite, collega Ravenna a Forlì partendo dallo svincolo della Standiana sull’E45 e sbucando sulla rotonda all’ingresso del casello autostradale forlivese."

Al termine dell’incontro de Pascale, riporta la nota della Pigna, "si è impegnato a portare al tavolo regionale il progetto perché venga valutato insieme ad eventuali altri ipotesi di collegamento tra Ravenna e Forlì."

Il Sindaco da noi interpellato al telefono afferma che il progetto della Ravegnana Bis della Pigna sarà in effetti portato - insieme ad altre ipotesi sul tappeto - al tavolo tecnico che si apre in Regione dopo l'emendamento Rontini-Pompignoli (consiglieri regionali del Pd e della Lega) inserito nel PRIT, che prevede appunto un intervento sulla Ravegnana.

"Nel corso dell'incontro La Pigna mi ha spiegato il proprio progetto - afferma il Sindaco - e io ho spiegato tutte le mie perplessità su quel progetto, che prevederebbe un investimento enorme ed espropri di case e terreni estremamente complessi. Potrebbe trattarsi di arrivare anche ad espropriare 100 case, non so se è chiaro. Ho spiegato loro che resto convinto che la soluzione più semplice, più rapida e meno costosa sia quella di riqualificare il percorso attuale della Ravegnana fra Ravenna e Forlì. Naturalmente se poi il governo nazionale tirasse fuori dal cassetto 150 milioni di euro per la Ravegnana Bis, allora sarebbe un altro discorso. Ma per ora questa è fantascienza."

La Pigna nel suo comunicato afferma di avere "consegnato al Sindaco tuti gli elaborati tecnici tra cui la Carta Topografica Regionale (sulla quale è stato studiato il progetto) e gli elaborati di Google Maps, cartografia ufficiale peraltro ammessa come documentazione valida per l’inserimento negli atti amministrativi. Tutto ciò a riprova che le proposte serie pagano al di là dei biechi tentativi di screditamento che persone evidentemente non interessate realmente al bene del nostro territorio, cercano di mettere in atto ormai quotidianamente."