Giovanissimo ladro inchiodato dalle telecamere di sicurezza: 19enne denunciato dalla Polizia

La Polizia ha denunciato D.M., 19enne originario di Ravenna per i reati di furto aggravato ed evasione. Nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2019, un equipaggio è intervenuto in via Cassino all'interno di un negozio di acconciature dove si era attivato l'impianto di allarme, non trovandovi nessuno all'interno ma rilevando la porta d'accesso forzata su più punti. Ad inchiodare il ragazzino, successivamente, le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza fornite agli agenti dal proprietario del negozio.