Scuola. Concorso dirigenti: tutto da rifare. Snals-Confsal: "scuole nel caos"

Nella tarda serata del 2 luglio il Tar del Lazio ha deciso di annullare le prove scritte del concorso per Dirigenti Scolastici. Il sindacato Snals esprime preoccupazione perché si tratta di una sentenza storica che, se confermata negli altri gradi di giudizio, rischierà di creare una situazione esplosiva con migliaia di scuole prive di Dirigente dal 1 settembre 2019. " Nella provincia di Ravenna su 44 istituzioni scolastiche circa la metà saranno affidate ad un Dirigente Scolastico reggente, se la situazione non sarà sanata con un intervento del Ministro della Pubblica Istruzione" ha dichiarato la Segretaria Provinciale Snals-Confsal Maria Rosaria Strammiello.

La Strammiello spiega che "il Concorso da Dirigenti era stato bandito nel 2017 per reclutare circa 2900 Dirigenti Scolastici. Le domande di partecipazione presentate sono state 35.044; 8.736 sono stati i candidati che hanno superato la prova preselettiva e ammessi alla prova scritta; gli ammessi alla prova orale sono stati 3.795.

Proprio sulla prova scritta si sono concentrati i Giudici del Tar sulla base di ricorsi presentati dai candidati non ammessi alle prove orali per presunte irregolarità".



"Il Tar ha accolto la motivazione dei ricorrenti - prosegue la Segretaria Provinciale Snals-Confsal - in particolare quella che contesta la presenza nella commissione principale di alcuni componenti in condizione di incompatibilità che avrebbero deliberato sui criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove scritte e per l’attribuzione delle valutazioni. I Giudici hanno riconosciuto la fondatezza del ricorso e hanno disposto l’annullamento di tutta la procedura concorsuale salvando solamente le prove preselettive. La presunta incompatibilità di alcuni commissari avrebbe inficiato la validità dell’operato di tutte le commissioni".

La Strammiello conclude sottolineando che "lo Snals ha già inviato una richiesta di incontro al Ministro per i chiarimenti del caso e per conoscere le immediate azioni che il MIUR intende porre in essere per tutelare sia i docenti che hanno già superato anche la prova orale e sia gli esclusi per motivi di illegittimità della prova".