Agricoltura. Le eccellenze ravennati alla conquista di Milano con il Villaggio Contadino Coldiretti

Da domani, 5 luglio, a domenica 7, l’evento #stocoicontadini in Piazza Castello Le eccellenze della campagna ravennate sono pronte per conquistare il cuore di Milano e delle migliaia di cittadini e turisti che da domani, 5 luglio, a domenica 7 luglio visiteranno il grande Villaggio Contadino della Coldiretti.

Da Piazza del Cannone a Piazza Castello, in un’area di oltre 200mila metri quadri, la grande bellezza dell’agricoltura italiana sarà l’assoluta protagonista del weekend al quale parteciperà anche una nutrita delegazione di produttori agricoli ravennati guidati dal Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte.



Della delegazione faranno parte anche alcuni affezionati clienti del mercato coperto contadino di piazza dei Carabinieri (Ravenna), il primo aperto in Emilia-Romagna, cultori del vero KM0 che potranno visitare il Villaggio e acquistare il meglio delle produzioni agricole nazionali in vendita nel più grande farmers market all’aperto allestito da Campagna Amica.

Tra i prodotti ambasciatori del ‘made in Ravenna’ non mancherà, ovviamente, l’olio extravergine di Brisighella, prima Dop d’Italia. Sempre da Brisighella arriveranno gli esemplari di mora romagnola dell’allevamento biologico Cà ad Là che andranno ad arricchire l’Arca di Noè, spazio espositivo dove i visitatori potranno ammirare le piante e gli animali salvati dall’estinzione grazie al lavoro di generazioni di agricoltori e allevatori.

E sempre da Ravenna, fruit-valley d’Italia, arriverà anche la frutta di stagione appena colta che rinfrescherà i tanti visitatori grazie all’impegno dell’azienda agricola La Polita di Solarolo.

Largo anche ai giovani, con l’agrichef dell’agriturismo Tenuta Nasano di Riolo Terme Stefano Gardi che si cimenterà in un particolare show cooking dedicato alla ‘cucina under 35’ insieme al Presidente nazionale degli agriturismi di Campagna Amica-Terranostra Diego Scaramuzza, mentre al ‘Villaggio delle Idee’, il laboratorio dedicato all’innovazione in agricoltura fatta dai giovani imprenditori, saranno presenti il Delegato provinciale Giovani Impresa Ravenna Michele Graziani e il consigliere Valerio Catellini.

Intenso il programma ‘istituzionale’ della tre giorni. Domani, giornata di apertura, con il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini ci saranno il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia e il presidente dell’Ice Carlo Ferro.

Sabato 6 luglio hanno già confermato la presenza il vicepremier Matteo Salvini, il ministro delle Politiche agricole, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Guido Guidesi, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore all’Agricoltura della Lombardia Fabio Rolfi, e alla sera spettacolo di Teo Teocoli la “coltura del sorriso”.

Nella giornata di chiusura di domenica 7 luglio dedicata da solidarietà e legalità presenti tra gli altri Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, Gherardo Colombo ex magistrato e presidente Uecoop, Gian Carlo Caselli presidente comitato scientifico Osservatorio Agromafie, Andrea Fanzago responsabile area povertà della Caritas ambrosiana, e l’allenatore della Nazionale femminile di calcio Milena Bertolini che sarà premiata nell’ambito dell’appuntamento su Sport e cibo uniti dalla legalità.