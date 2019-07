La Notte Rosa è anche Pink Soul: sulla spiaggia di Marina di Ravenna I Musicanti di San Crispino

La musica dell’anima arriva così a inondare luoghi e orari insoliti, con una rassegna che annuncia la prossima partenza del Festival e conferma la formula a ingresso gratuito a tutti gli eventi. In questi tre giorni si abbracciano generi e sonorità diversi. Si va dalla parata festosa dei Musicanti di San Crispino ai ritmi travolgenti dei Rumba de Bodas, dalle contaminazioni folk e jazz della cantante scozzese Emma Morton ai ritmi ancestrali africani di Jabel Kanuteh, fino alla preghiera gospel mattutina della formazione Spiagge Soul “Holy” Fellas.



Venerdì 5 luglio

Musicanti di San Crispino (ITA)

ore 20 - band itinerante da Camping Rivaverde a Finisterre Beach - Marina di Ravenna

I Musicanti di San Crispino si definiscono “irruzione festosa e stonata coralità”. Il gruppo, in vita da fine anni ’90, prende il nome dal santo protettore dei calzolai, un omaggio a chi produce le scarpe, indispensabili al musico errante. Fra ottoni, tamburi, percussioni e liuti, questa dozzina allargata di elementi è accorpata in un unico accrocco multiforme.

Rumba de Bodas (ITA)

ore 22 - Finisterre Beach - Marina di Ravenna

Il gruppo nasce nel 2008 dalla voglia di musica e avventura di otto ragazzi bolognesi. Iniziano subito le peregrinazioni per l’Europa, guadagnandosi la reputazione di band esplosiva che trasforma in festa ogni concerto, permeato di ska, funk, latin vibes e swing. I tour diventano sempre più consistenti, con tappe che toccano gli estremi del continente e festival importanti come Boomtown Fair, Fusion Festival, Edinburgh Jazz Festival, Cous Cous Festival, Irlanda in Festa, Montreux Jazz Festival. Attraversando cambi di formazione (gli otto diventano sette) e di sound, la band sforna “Just Married” (2012) e “Karnaval Fou” (2014). Il 2018 è l’anno della terza fatica, “Super Power”.



Sabato 6 luglio

Jabel Kanuteh: heart of kora, suoni d’Africa (GMB)

ore 6 - Finisterre Beach - Marina di Ravenna

Nato in Gambia, primogenito di 10 figli, come suo padre e suo nonno, Jabel Kanuteh è un Griot: cioè un poeta e cantore, “colui che ha il dono della parola”, e suona la Kora, un’arpa a 21 corde tipica del suo Paese natale. Jabel è in Italia dal 2015 dopo un lungo viaggio, dieci giorni di cammino nel deserto e tre giorni di mare, attraversando Mali, Burkina Faso, Niger e la Libia. Ora, in qualche modo è un viaggio che si inverte: con la propria voce e le corde pizzicate della sua arpa africana Jabel può accompagnarci nel continente nero. È stato ospite di festival come Fano Jazz Festival, Festival internazionale “Isole che parlano”, Festival “Tradire – Le radici nella musica 2018” di Siena e “Paesaggi Sonori” in Abruzzo.



Emma Morton & The Graces (UK/ITA)

ore 22 - Finisterre Beach - Marina di Ravenna

Emma Morton & the Graces è l’ultimo progetto musicale della cantautrice scozzese Emma Morton, che propone un mix di contaminazioni roots-rock, blues e jazz, con rivisitazioni di scottish folk. Il tour europeo del 2018 ha visto più di 120 show sold out, oltre che una grande copertura mediatica, presenze radio e Tv in Regno Unito, Francia, Italia, Croazia, Serbia, Bulgaria e Slovenia. Nello stesso anno esce il loro debut album “Bitten by the Devil”, che include grandi ospiti come il vincitore Grammy Gene Paul, Antonio Grammentieri, Gabriele Evangelista e Raphael Gualazzi al pianoforte.



Domenica 7 luglio

Spiagge Soul “Holy” Fellas

ore 10 - Capitello della Madonna del Silenzio - Pineta di Marina di Ravenna

Pink Soul celebra il giorno “sacro” con un evento esclusivo e suggestivo. Al Capitello della Madonna del Silenzio nella Pineta di Marina di Ravenna gli Spiagge Soul “Holy” Fellas uniranno le loro quattro voci in una preghiera mattutina a colpi di soul e gospel tradizionali. Per ricordarci che la musica è la migliore interruzione possibile al silenzio, così come la luce è la migliore alternativa al buio. Con Sara Zaccarelli, Gloria Turrini, Paul Venturi, Bruno Orioli e Francesco Plazzi.



Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it - Spiagge Soul Festival