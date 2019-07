Notte Rosa. Prosegue la 14a edizione del Capodanno dell'estate italiana: gli appuntamenti in Romagna

All’interno del programma della seconda serata, ricco come sempre di eventi che abbracciano musica pop, rock e jazz, animazione per bambini, mostre d’arte, teatro e tanto altro, spiccano a Bellaria Igea Marina (RN) il concerto degli Stadio (Piazzale Capitaneria di Porto - ore 22.00), a Cattolica (RN) quello dei Tiromancino (Piazza Primo Maggio - ore 22.00) e a Rimini il concerto all’alba del Maestro Roberto Cacciapaglia (Spiaggia di Riminiterme, Miramare - ore 5.00), a cui alla sera seguirà il Galactica Electronic Music Festival con Nina Kraviz, Mattia Trani e Adiel (Porto di Rimini, Beach Arena - ore 21.00).

Completano l'offerta di intrattenimento gli appuntamenti di Radio Company con il tour estivo Italyamo a Comacchio – Fe (Piazza Italia - ore 21.30), gli spettacoli comici e i dj set a Marina Di Ravenna (Piazza Dora Markus - ore 21.45), il concerto dei Miami & The Groovers a Cervia (RA) (Piazza Garibaldi - ore 21.30) e il CONCERTO ALL’ALBA Del TRIO ESPERANTO a Milano Marittima (RA) (Spiaggia Libera - ore 6.00).

Cesenatico (FC) si tingerà di giallo con l’appuntamento Aspettando Il Festival Cesenatico Noir, che vede l’incontro con JOE LANSDALE, LEWIS SHINER E SEBA PEZZANI (Piazza delle Conserve - ore 21.30). A Gatteo Mare (FC) ancora musica con gli ZEBRATRE (Piazza della Libertà - ore 21.30) e Balla Coi Miti, l’evento in diretta su Radio Sabbia (Giardini Don Guanella - ore 22.00).

A San Mauro A Mare (FC) si terrà il Concerto All’alba Rosa (Spiaggia Centrale, Bagno Sergio e Neri - ore 6.30), mentre a Rimini si svolgerà anche l’inaugurazione della mostra Revolutions 1989-2019 (Castel Sismondo - ore 18.00) e a Riccione (RN) proseguiranno le attività sportive Dell’ea7 Sport Tour Summer Edition(Spiaggia del Marano - dalle ore 10.00 alle 19.00) e le dirette di Radio Deejay con Daniele Bossari E Federica Cacciola (Piazzale Roma - dalle ore 10.00 alle ore 13.00).

Gli eventi sulla costa si concludono a Misano Adriatico (RN) con i carri allegorici del Carnevale In Rosa (Lungomare - ore 21.30) e il secondo appuntamento Delcomedy CENTRAL TOUR con Federica Cacciola E Gigi E Ross (Arena della Regina, Piazza della Repubblica - ore 21.00).

Anche l’entroterra offre un ricco calendario di attività, spettacoli, concerti e intrattenimento per i grandi e i piccini. A Forlì (FC) si terrà il Concerto In Re Maggiore Di Čajkovskij: il celebre violinista Uto Ughi incontra la Seongram Philharmonic Orchestra e il suo direttore Nanse Gum, eseguendo uno dei concerti di violino più amati di tutti i tempi (Ex Chiesa di San Giacomo in San Domenico, Piazza Guido da Montefeltro 12, ore 21.00).

A San Marino in programma la seconda serata del Santarcangelo Festival con lo spettacolo “Dragon, rest your head on the seabed” con Pablo Esbert e Federico Vladimir: una composizione per sei nuotatrici sincronizzate e piscina che fonde danza, sport e fantascienza. La superficie dell’acqua diventa lo schermo su cui scorre la storia: una creatura fantastica viene scomposta e ricomposta attraverso le identità multiple dei sei nuotatori, producendo straordinari effetti visivi (Multieventi Sport Domus – ore 22.00).

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento: www.lanotterosa.it.