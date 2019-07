Notte Rosa nel ravennate. Il bilancio delle Forze dell’Ordine tra droga e guida in stato di ebbrezza

In occasione degli eventi della prima serata della Notte Rosa nel ravennate, svoltasi ieri sera venerdì 5 luglio, sono stati impegnati nei servizi di prevenzione un centinaio di unità fra poliziotti, carabinieri, finanzieri, oltre alla Polizia Locale e quella Provinciale. La kermesse ha preso il via con il concerto dell’artista Giusy Ferreri al quale hanno partecipato circa 1500 persone, per la maggior parte di giovane età. Nel corso del servizio, che si è protratto sino alle ore 5.00 di oggi, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza, mentre altre tre sono state sanzionate amministrativamente per la medesima violazione (tre neopatentati con tasso alcolico inferiore a g 0,5/litro).