Truffa. Sostituì un amico all’esame d’italiano: denunciato 48enne

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà A.R., 48enne cittadino ghanese, per il reato di truffa aggravata in concorso. Nella mattinata di sabato 25 maggio scorso infatti, una Volante intervenne all’Istituto Tecnico Commerciale "G.Ginanni" di Ravenna mentre era in corso una provad'esame di comprensione della lingua italiana, requisito indispensabileper l’ottenimento della cittadinanza. In quella circostanza fu denunciato a piede libero il cittadino ghanese 29enne J.K.K. che si era fatto sostituire da una terza persona per sottoporsi e superare la prova d’esame.