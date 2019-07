Picchiano un inquilino delle case ACER in via Gulli, forse per droga. Question time di Ancisi (LpRa)

Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna segnala che ieri pomeriggio, davanti ad un condominio di una casa popolare di via Gulli, "si è verificata una scena di violenza, connessa verosimilmente a spaccio di droga, su cui è stata chiamata sul posto la polizia. Due giovani, giunti in bicicletta, avendo chiamato, per sollecitare il pagamento di un debito, un immigrato abitante al secondo piano senza che lui aprisse il portone, lo hanno raggiunto dall’ingresso posteriore, dopo averne spaccato il vetro, picchiandolo poi selvaggiamente davanti a casa. Hanno continuato anche quando una signora 79enne, presente alla scena, ha chiesto loro di fermarsi, rimediando invece tre pugni nel proprio viso."

Dal condominio si lamenta una situazione difficile, segnalata senza risultato ad ACER, dice Ancisi che chiede al sindaco con un'interrogazione urgente o question time "se ACER ne è a conoscenza, quale disponibilità di alloggi detiene nello stabile in questione, quanti sono stati concessi in uso e a quale titolo a persone di origine straniera (senza metterne in discussione la regolarità formale), quali segnalazioni di scadimento civile e sociale le sono pervenute in proposito e come vi abbia eventualmente dato in risposta."

"Al di là di quale inquilino sia stato coinvolto ieri nel pestaggio, è comunque certo che la scelta di utilizzare parte degli appartamenti comunali in zona per ospitare, a carico pubblico, gli immigrati richiedenti asilo, è stato un errore gravissimo, - scrive e conclude Ancisi - a danno della loro stessa accoglienza in un ambiente urbano atto a favorirne la socializzazione. Lista per Ravenna ha invocato più volte che questi alloggi siano restituiti alla loro giusta destinazione di case popolari da assegnare alle famiglie che ne hanno il diritto secondo l’ordine di graduatoria. Il 1° febbraio scorso, chiedemmo al sindaco, visto che la riduzione del fenomeno immigratorio ha diminuito di molto l’esigenza di domicili ad uso dei richiedenti asilo, di rinunciare ai 14 alloggi utilizzati impropriamente a tal fine. Al riguardo chiedo al sindaco se e cosa si sia stato fatto da allora".