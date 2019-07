LA CITTÁ CHE NON MI PIACE / Rifiuti organici al caldo per 11 ore. Servizio di ritiro da rivedere

Oggi per la mia zona a Sant'Alberto era previsto il ritiro dell'organico e a casa mia sono arrivati alle 14,50 come evidenziato dalla foto. Il caldo a quell'ora è arrivato a 36 gradi al sole e spero che presto ci sia qualche adeguamento al servizio, perché i ritiri sono previsti 2 volte la settimana e dobbiamo mettere i contenitori fuori in un'orario compreso tra le 20,00 del giorno prima e le 4,00 del mattino.