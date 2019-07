Notte Rosa. Ravenna: il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine

Anche per la serata di sabato 6 luglio, in occasione degli eventi del weekend della Notte Rosa, le forze dell’ordine hanno vigilato per il buon esito della manifestazione. Per l’occasione sono stati impegnati nei servizi di prevenzione un centinaio di unità fra poliziotti, carabinieri, finanzieri, oltre alla Polizia Locale e quella Provinciale.