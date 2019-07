Ravenna. Anziano molestò una bimba di sei anni: oggi condannato, ma con lo sconto di pena in appello

Lui, il compagno della nonna, lei la nipotina della donna, che all'epoca dei fatti aveva solo sei anni. La vicenda riguarda gli abusi sessuali da parte dell'anziano consumati tra le mura domestiche che si erano susseguiti per quasi sei anni, sotto le minacce dell'uomo di fare del male alla bambina - oggi maggiorenne - e ai suoi cari, se si fosse azzardata a raccontare tutto. Le molestie, secondo l'accusa, si erano protratte per lungo tempo, dal 2003. L'aguzzino - oggi 80enne e libero -, aveva subito in primo grado una condanna a 9 nove, che ora la Corte d'Appello - come riporta Il Resto del Carlino, in edicola oggi, martedì 9 luglio - ha ridotto a 6 anni e mezzo.