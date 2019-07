Bobo Vieri fa il dj al Matilda di Marina di Ravenna. Lo staff del Ballo scalza si congratula

Vanni Casadei Baldelli – che fu uno dei principali artefici del successo del Matilda nei primi anni 2000 e che oggi fa parte dello staff che organizza il Ballo scalza – si congratula e saluta con grande piacere l’arrivo al Matilda di Bobo Vieri in veste di dj, sottolineando come si tratti del “risultato raggiunto grazie a una collaborazione congiunta fra lo staff dei due locali, nonché quello degli esercenti riuniti nel consorzio Marina Flowers, e del il lavoro portato avanti in prima persona dal popolare pr Fox, amico personale di Bobo Vieri e grande animatore di Marina negli anni passati ”

“Una collaborazione nata fin dall’inizio di questa stagione estiva, come si può evincere dal concerto dei Moka Club andato in scena a fine aprile, e che potrebbe essere foriero di nuove ulteriori collaborazioni che possono riportare in auge la località ravennate. Un ringraziamento particolare infine va all’assessorato al turismo del Comune di Ravenna che ci sempre stato vicino nel sostenere queste iniziative” conclude Baldelli.