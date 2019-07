Abito in una villetta a Fusignano e parlo a nome di tutti i residenti in questa via: da quando abito qui (circa 15 anni) almeno una volta all’anno, in occasione di forti temporali, si allaga tutta la via (40-50 cm di acqua e le vie limitrofe) causando ingenti danni soprattutto a chi ha scantinati e garage sotto il livello stradale.

Probabilmente le vie fognarie non sono adeguate, comunque in tutti questi anni le varie amministrazioni comunali ed Hera si sono rimbalzate le responsabilità, ma ad oggi non vediamo nessuna azione concreta volta a risolvere il problema.

Nelle ultime due settimane è successo due volte, l’ultima proprio ieri.

Sono intervenuti nuovamente i pompieri, il sindaco è venuta a vedere così come i tecnici Hera ma ripeto, ancora una volta, nessuna azione concreta.

Non ce la facciamo più. Alcuni di noi vogliono passare ad azioni legali.

Lettera firmata