Cervia. Serata archeologica a Borgomarina Vetrina di Romagna

È in programma giovedì 11 luglio 2019, a Borgomarina Vetrina di Romagna una serata archeologica con la collaborazione della Fondazione RavennAntica.



L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 21, a Cervia, nel Piazzale Maffei, antistante la Torre San Michele. Interverrà l’archeologa e ricercatrice Giovanna Montevecchi. Introdurrà l’iniziativa Renato Lombardi.

E’ prevista una videoproiezione di immagini sugli argomenti trattati, con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Verranno approfonditi i seguenti temi: “Le novità 2019 della Fondazione RavennAntica” e “Cervia. Un paesaggio antico fra terra e mare”.

Per la Fondazione Ravennantica, la novità più rilevante dal 1° dicembre 2018 è stata l’inaugurazione di: “Classis Ravenna. Museo della città e del territorio”, collocato nello storico edificio di archeologia industriale rappresentato dall’ex zuccherificio di Classe. Il museo ha un’area espositiva di mq. 2.800 e racconta con una varietà di modalità di allestimento, le vicende che caratterizzano la storia di Ravenna e del suo territorio attraverso: la preistoria, l’antichità romana, la fase gota, l’età bizantina, l’alto Medioevo.

Il museo rappresenta una notevole opportunità per il territorio ravennate, ma anche per Cervia, con la valorizzazione del binomio turismo-archeologia. Per la realtà cervese ampio spazio sarà dedicato alle origini del territorio ed in particolare allo studio dei reperti degli ultimi rinvenimenti archeologici, ovvero gli scavi della rotatoria sulla SS16 all’altezza della SP 71bis., che hanno confermato l’esistenza di saline in epoca romana.

Particolare rilievo avrà anche l’ulteriore qualificazione del Museo del Sale di Cervia, dedicato dal 23 dicembre 2018 ad Agostino Finchi, fondatore del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, di cui ricorrerà il prossimo anno il trentennale della costituzione (1990-2020).

Collaborano alla Serata archeologica il Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Il Gruppo Archeologico Cervese e l’Associazione Culturale Casa delle AIE Cervia.