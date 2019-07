Ravenna e il Pala De André hanno riservato al Maestro Riccardo Muti, agli orchestrali, ai coristi e ai soliti una vera ovazione ieri sera, 11 luglio, al termine di un’impeccabile esecuzione della Nona Sinfonia di Beethoven nell’ambito del progetto Le Vie dell’Amicizia per il Ravenna Festival. Dopo l’ultima nota è scattato il caldissimo applauso e tutti sono scattati in piedi per attribuire, soprattutto al Maestro Muti, una sorta di trionfo.

È ormai una consuetudine del Festival, eppure ogni anni l’applauso sembra più forte e caldo, come se la città volesse stringersi sempre di più attorno al suo musicista simbolo, che dà lustro al nome di Ravenna, oltre che della musica italiana, nel mondo. E il Maestro, anche in questa occasione, non ha mancato di tenere un breve discorso a braccio, che da subito si è trasformato in uno show, oltre che in una ramanzina rivolta soprattutto ai politici nazionali che non sanno valorizzare la grande musica italiana.

Galleria fotografica Riccardo Muti dirige la Nona di Beethoven al Pala De André - 11 luglio 2019









IL CONCERTO

Il concerto delle Vie dell’Amicizia di Ravenna Festival – il ponte di fratellanza attraverso l’arte, la musica e la cultura che quest’anno ha proposto il gemellaggio Atene – Ravenna – è giunto a Ravenna dopo Atene. Il concerto che si era tenuto con grande successo martedì 9 luglio al Teatro di Erode Attico sotto l’Acropoli è stato replicato ieri sera giovedì 11 luglio al Pala De André.

Dopo l’esecuzione degli inni nazionali italiano e greco – tutti in piedi – Riccardo Muti ha eseguito la Sinfonia n. 9 in re minore per soli coro e orchestra Op. 125 di Ludwig van Beethoven, un’opera carica di grande significato, con le parole dell’Inno alla gioia di Schiller che è diventato anche l’inno dell’Unione Europea.

Muti ha diretto il soprano Maria Mudryak, il mezzosoprano Anastasia Boldyreva, il tenore Luciano Ganci, il basso Evgeny Stavinsky, l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, la Athens State Orchestra Thessaloniki, la State Symphony Orchestra, la ERT National Symphony Orchestra, il Coro Costanzo Porta, l’ERT National Choir, il Choir of the Municipality of Athens (maestri del coro Antonio Greco, Stavros Beris – maestro di sala Davide Cavalli). L’esecuzione, come dicevamo, è stata impeccabile, potente, intensa, ha trascinato e inchiodato alle sedie il pubblico del Pala De André pieno come un uovo fino all’esplosione dell’applauso finale.

LO SHOW