Cervia ti amo esprime solidarietà a tutte le parti coinvolte che hanno subito danni nell’emergenza che ha toccato Milano Marittima nei giorni scorsi, inoltre vogliamo ringraziare l’amministrazione per il lavoro svolto in tempi brevi per ripristinare l’emergenza.

Per noi è stato un grande esempio di comunità e vogliamo ringraziare anche tutti i volontari che sono sopraggiunti per aiutarci sia della nostra città sia dalle città vicine come Cesenatico.

Quando una città è una grande comunità è un esempio per tutti.

Rocchi Giovanni coordinatore Cervia ti amo