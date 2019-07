Cotignola: Ermanno Cavazzoni e gli Extraliscio sul palco dell’Arena delle balle di paglia

Da sempre la domenica all’Arena delle balle di paglia di Cotignola è sinonimo di Emilia Romagna Festival. Il felice sodalizio si rinnova anche quest’anno, proponendo al pubblico per la serata di oggi domenica 14 luglio lo spettacolo di Ermanno Cavazzoni e gli Extraliscio.

Dopo aver conosciuto Extraliscio, a Ermanno Cavazzoni è venuta l’idea di fare una sorta di operina che forse è meglio chiamare una lettura (con testi suoi e qualche elemento scenico); da qui l’idea di produrre un concerto-lettura dal vivo. Con Ermanno Cavazzoni (narrazione), Mirco Mariani (chitarra elettrica a 12 corde, pianoforte, voce), Johnny Moreno “Il Biondo” (clarinetto, sax alto, voce), “Big” Mauro Ferrara (voce), Massimo Simonini (theremin preparato), Marcello Monduzzi (chitarra elettrica, sintetizzatore), Enrico Milli (tromba fisarmonica), Nicolò Scalabrin (basso elettrico, chitarra manouche), Daniele Bartoli (chitarra elettrica, basso elettrico), Daniele Marzi (batteria). Una produzione di Fondazione Teatro Comunale di Modena – Festival l’Altro Suono in collaborazione con Emilia Romagna Festival e AngelicA; regia di Primola Cotignola ed Ermanno Cavazzoni. L’appuntamento è per le 21.30, ingresso 5 euro.

Gli altri appuntamenti della serata: dalle 20 al Trebbo del Canale incontro con Alessandro Carnevali e Roberto Valgimigli, che raccontano i fatti incontrati per strada, tra un Cammino di Santiago e una maratona dal Giappone alla Romagna, con l’accompagnamento in liscio degli Scaricatori.

Alle 20.30 a Casa Ercolani Bob Messini si cimenta in uno spettacolo musicale e un recital di sentimenti e sorrisi con momenti commoventi e altri folli, una dolcezza sottile intervallata a un’ironia graffiante. Stessa ora, nella Golena dei poeti “All’incirco varietà” (per bambini).

Alle 21.30 nella Golena dei morti felici un duo di musicisti per due grandi capolavori del cinema muto: “The Scarecrow” di Buster Keaton (Usa 1920, 20′) e “The Vagabond” di Charlie Chaplin (Usa, 1916, 24′) restaurati dalla Cineteca di Bologna, in uno scontro-incontro tra i due maestri indiscussi della comicità. Due film muti, commentati dalla musica del duo Makin’ Whoopee formato da Dimitri Sillato e Silvia Vantieri, tra improvvisazione e scrittura, contemporaneo e classico, per un caleidoscopico commento sonoro sulle rive del Senio.

Alle 23 nel Bosco del fiume “Colpo di Stato poetico” con il rap di Polly, Alfre D, Geema, Zesta.

L’Arena delle balle di paglia di Cotignola è ideata e realizzata dai volontari dell’associazione culturale “Primola” di Cotignola, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Cotignola, del Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna; hanno collaborato Selvatica, Amici del fiume Senio, Cinecircolo Fuoriquadro, Scovill, motoclub “I Leoni”, Sc “Cotignolese”, Pro Loco, Auser, Foto Anna Cotignola, Fototeca Manfrediana, Fondazione Cineteca di Bologna, La Sabbiona, Cna Ravenna, Romagna Sentieri.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo www.primolacotignola.it