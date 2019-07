Il comune di Cervia ha comunicato, poco prima delle 18 di oggi 15 luglio, che l’emergenza “acqua alta” è stata quasi completamente risolta.

Sono state riaperte tutte le strade e il sottopasso di Via Fusconi, mentre gli alberi caduti in Via Cimarosa e Via Vulcano sono stati rimossi. Rimane ancora qualche criticità lungo il canale.

“Anche questa volta la situazione è stata risolta a tempo record – commentano dagli uffici dell’amministrazione cervese-. Invitiamo comunque a procedere con la massima prudenza alla guida e a prestare attenzione alla possibile presenza di oggetti residui in strada”.

In caso di particolari segnalazioni, l’amministrazione comunale consiglia di avvisare la Polizia Locale al numero 0544979251.