Comitato Nuova Isola San Giovanni: risposta al Vice Sindaco Fusignani

Ci duole notare dalle parole del Vice Sindaco come sia stato un po’ travisato/manipolato quanto abbiamo dichiarato. Avrebbe raccolto un grido d’allarme? Avrebbe letto di un’emergenza? Il titolo era “siamo alle solite”! Ci pare di avere semplicemente dichiarato quanto accade qui intorno, che ad ogni modo non ci sembrano piccoli fenomeni di “microcriminalità estiva”. Non ci sembra che altre zone di Ravenna, a parte la nostra “collega Gulli”, abbiano tutti questi episodi di degrado. Bisogna viverci qui per parlare e dare giudizi, perché sono tante le cose che ormai non si denunciano per stanchezza e disillusione.

Lo ripeteremo fino alla nausea! Qui c’è una concentrazione di attività di alimentari che alimentari non sono e che sono praticamente sempre vuote. All’inizio di via Carducci c’è un’attività di queste che ha addirittura la vetrina intera piena di bottiglie di alcolici in bella mostra, che vende carne un giorno si e tre no fregandosene delle leggi che non glielo permetterebbero. Ed è sempre vuoto, come gli altri, a parte uno. E quell’uno scarica carne fresca in mezzo alla strada, coi grembiuli lordi di sangue, caricandola su carrelli della spesa. E in zona si scaricano merci varie in orari molto strani per attività del genere. Quasi tutti non lavorano se non dal tardo pomeriggio a notte, come vendita di alcolici… bar a tutti gli effetti senza averne gli oneri! Come sopravvivono? Dovranno pagare anche loro affitti, tasse, bollette… francamente c’è qualcosa che non riusciamo a comprendere.

In quanto a vietare la vendita di alcol a tutti i livelli… lo vendono solo loro… e la Coop, ma dalla Coop non arrivano fino a qui! Per chiudere, oggi (ieri, ndr) 14 luglio, ore 11,30 circa, viale Pallavicini davanti alle attività di “alimentari”, bevevano tranquillamente seduti sul marciapiedi con le loro lattine di birra in bella vista! Un grande grazie sempre alle Forze dell’Ordine tutte. Semplice esposizione di fatti. Niente di personale

Comitato Nuova Isola San Giovanni