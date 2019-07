Concerto di Ben Harper in piedi, voglio il rimborso del biglietto

Buonasera, scrivo perchè ho un reclamo da fare a Ravenna Festival riguardante il concerto di Ben Harper andato in scena martedì 9 luglio 2019, presso il Pala De Andrè di Ravenna. Ho già provato a contattare gli indirizzi mail del Ravenna Festival, ma dopo una settimana non ho ancora ricevuto risposta! Quindi…

Ho acquistato 2 biglietti per il concerto (allego la ricevuta) il giorno 24 dicembre 2018 al costo di 55 euro l’uno + 1,50 euro di commissioni. Bene, martedì 9 luglio non mi è stato possibile sedermi al mio posto perchè occupato! Le maschere non sono state in grado di farci accomodare ai nostri posti. All’inizio non potevamo sederci perché stavamo bevendo una birra (appena comprata nel bar del Pala De Andrè) ed era vietato portarla in sala, anche se nessuno ci aveva avvisato. Quindi abbiamo dovuto finirla sulle scale mentre ormai il concerto iniziava.

Finita la birra e dopo esserci guardati la prima parte del concerto dalle scale (sulle quali non potevamo stare) le maschere volevano farci accomodare in posti non nostri ai lati del palco, da dove non si vedeva nulla! Così abbiamo chiesto di poterci sedere nei nostri posti, ma ci è stato detto che dovevamo chiedere noi a chi era seduto al nostro posto di spostarsi. Ci abbiamo provato, ma ovviamente le persone non si volevano spostare. Dato che le maschere non sono riuscite a procurarci i nostri posti (ribadisco: prenotati mesi e mesi fa), siamo stati in piedi sulle scale fino a fine concerto per poter vedere qualcosa (cosa che non sarebbe stata possibile se ci fossimo seduti dove volevano loro).

Questo non è quello per cui abbiamo pagato ma piuttosto che non vedere il concerto abbiamo preferito stare in piedi. Non ci sono parole per la noncuranza e l’incompetenza della gestione e per come ci hanno trattato!

Chiedo che mi vengano rimborsati i 111,50 euro che ho speso per vedere un concerto in piedi quando dovevo stare seduta comoda al posto che ho prenotato ben 8 mesi fa! In attesa di risposta, grazie!

Valentina Fussi – Ravenna