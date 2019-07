Enpa: no ai tendoni. Il Comune mantenga gli impegni. Controlli rigorosi su animali e su pubblica sicurezza

“Prendiamo atto della volontà manifestata dal Comune di Cervia di prevedere controlli rigorosi sugli animali nel circo che proprio in questi giorni è attendato nella città romagnola – dichiara la delegazione Enpa di Cervia, in merito all’attendamento del circo Armando Orfei a Cervia -. Dal canto nostro, auspichiamo che l’amministrazione comunale tenga fede ai propri impegni e verifichi attentamente non solo lo stato di detenzione e le condizioni di salute degli animali, ma, vista la recente morte del domatore Ettore Weber, accerti l’esistenza di misure a garanzia della pubblica sicurezza” .

“In attesa che dal Ministero dei Beni Culturali arrivi la tanto attesa, la tanto annunciata ma anche tanto posticipata, riforma per un circo senza animali – prosegue la delegazione Enpa di Cervia – speriamo che il no ai tendoni, prima che da leggi e regolamenti, venga dalle persone, cioè dai possibili spettatori. Non vedere gli spettacoli è un modo efficace per far capire alle aziende circensi che lo sfruttamento di tigri, orsi, leoni ed elefanti, oltre ad essere eticamente inaccettabile, è economicamente penalizzante».