Bagnacavallo. Proseguono le proiezioni estive all’arena delle Cappuccine

La rassegna estiva Bagnacavallo al cinema prosegue all’arena delle Cappuccine con le proiezioni in programma ogni sera.

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio è prevista la commedia di Simone Godano, Croce e delizia.

Seguirà, giovedì 18 luglio, L’albero dei frutti selvatici di Nuri Bilge Ceylan, film sulla condizione della Turchia raccontata attraverso il rapporto padre-figlio.

Venerdì 19 sarà la volta dell’opera prima di Leonardo D’Agostini Il Campione, sport movie che vede protagonisti una giovane promessa del calcio (Andrea Carpenzano) che deve fare i conti con l’esame della maturità e il professore incaricato di prepararlo (Stefano Accorsi). Gli organizzatori della rassegna hanno comunicato che il previsto incontro con il regista D’Agostini, e’ stato annullato.

Sabato 20 il film della serata sarà Le nostre battaglie di Guillaume Senez, una storia di abbandono e responsabilità.

La settimana si chiuderà domenica 21 luglio con Rocketman di Dexter Fletcher sulla carriera di Elton John, in replica poi lunedì 22.

La rassegna Bagnacavallo al cinema è gestita da Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli del Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. L’arena è in via Berti 6 a Bagnacavallo.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto 5 euro (fino a 18 anni, soci Libreria Alfabeta); tessera abbonamento 10 ingressi euro 40.

Il programma è consultabile sul sito www.arenabagnacavallo.it.

Per informazioni:329 2054014