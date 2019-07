Birravezzanen: dal 17 al 20 luglio la festa della birra di Villa Vezzano, Brisighella

Come ogni anno nella 3a settimana di luglio, dal 17 al 20, torna anche quest’anno BIRRAVEZZANEN, la festa della birra di Villa Vezzano (Brisighella) organizzata dall’associazione “I LUPPOLI”. Non mancheranno l’ottima cucina romagnol-tedesca e la fantastica birra Haker-Pshorr sempre fresca, la coinvolgente animazione con i balli sfrenati, animazione per bambini tutte le sere dalle 19.30, la doppia notte bionda del venerdì e sabato per far baracca fino a tarda notte, ed il Birrabus (navetta gratuita da e per Riolo Terme e Castel Bolognese) attiva TUTTE le serate dalle ore 19 fino a chiusura.

Al Birravezzanen si balla e ci si diverte mercoledì 17 con Noma Bamba Band – Tributo Italiano – Elemento90; giovedì 18 con Judy Testa Band – Il Diavolo e l’Acqua Santa – Supernovanta Party Band; venerdì 19 con Swingolfato – ABCD Band – Antani Project; sabato 20 con The Hangoover – Spingi Gonzales – Cindy and rock history.

Per maggiori informazioni: 3385625533 – facebook “iluppoli” – iluppoli@gmail.com