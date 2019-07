La musica del Ravenna Festival arriva ad Alfonsine con l’Apogeo Quartet e il Quartetto Amouage.

Giovedì 18 luglio la musica del Ravenna Festival arriva ad Alfonsine in occasione della rassegna estiva “Pensiero, narrazione e voce”. Dalle 21 si esibiranno nel giardino della biblioteca comunale “Pino Orioli” e del Museo della battaglia del Senio, in piazza della Resistenza, l’Apogeo Quartet e il Quartetto Amouage.

Per l’Apogeo Quartet saliranno sul palco Adele Viglietti e Daniele Fanfoni al violino, Martina Iacò alla viola e Alessandro Brutti al violoncello e per il Quartetto Amouage, composto da Emanuela Colagrossi e Sofia Cipriani al violino, Davide Mosca alla viola e Matteo Bodini al violoncello.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e in caso di maltempo si terrà al cineteatro Gulliver, in piazza della Resistenza. L’evento è in collaborazione con il Comitato Cittadino per l’Anziano di Alfonsine e Ravenna Festival.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.comune.alfonsine.ra.it, scrivere a infocultura@comune.alfonsine.ra.ito o contattare il numero 335 7191841.