A Pinarella di Cervia il Raduno-Party nazional-romagnolo di Alphawoman

Sabato 20 luglio, dalle 23 alle 4, si terrà a Pinarella di Cervia, nel locale King, il Raduno-Party nazional romagnolo di AlphaWomansi.

“Alphawoman è una delle pagine più popolari sul web. Con oltre un milione di follower tra Facebook e Instagram, la community è seguitissima e condivisa da migliaia di persone in tutta Italia – spiegano dal network -. Una pagina non femminista, ma ironica e satirica per deridere i luoghi comuni e gli stereotipi del mondo femminile“.

“Qualsiasi donna a modo suo può essere considerata Alpha, dalla casalinga fino alla broker finanziaria. AlphaWoman ironizza su molti stereotipi proprio per farli conoscere in modo comprensibile e condivisibile da tutti; in primis il body shaming ovvero la meschina pratica dilagante sul web di umiliare a parola una persona per il proprio aspetto fisico. Per combattere questo fenomeno sono state lanciate varie campagne come “#ioamomestessa” che ha avuto tantissimi consensi e condivisioni.

La missione di AlphaWoman è quello di sensibilizzare, però ridendo, senza prendersi troppo sul serio, trattando temi importanti con la giusta delicatezza. E a quanto pare l’obiettivo è stato raggiunto perchè ad oggi più di un milione di persone sposano la causa AlphaWoman.