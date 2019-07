Crowfunding europeo per la pineta di Cervia. Lo lancia la lista Cervia Ti Amo

Un ordine del giorno per una Donation Crowfunding a livello europeo per la ricostruzione e riqulificazione della pineta e del parco naturale di Cervia. È quanto ha presentato ieri, martedì 16 luglio, il capogruppo di Cervia Ti Amo, Alain Conte, dopo i disastri che il maltempo ha disseminato sul territorio cervese.

“Vogliamo che questo momento così doloroso per la nostra città – spiega Giovanni Rocchi, coordinatore della lista – si trasformi in un movimento di rinascita culturale che possa anche farci ripensare ad un parco urbano che abbracci, non solo idealmente, tutta la città”.

“Per questo – aggiunge – non dobbiamo dimenticarci della nostra anima verde ed europea, affiancando alla raccolta fondi internazionale un’idea di decoro del parco urbano del futuro con il legno dei pini caduti a tutela e memoria della nostra identità”.

E conclude con un appello per il clima rivolto ai decisori politici: “Gli eventi atmosferici che ci hanno colpito in questi giorni, con la tromba d’aria e le ingenti piogge ci dimostrano che la tutela dell’ambiente deve essere al primo posto per ogni amministratore, siamo difronte a fenomeni sempre più estremi, che confermano che il clima sta cambiando molto rapidamente e va tutelato, per questo chiediamo l’ impegno di tutte le forze politiche e istituzionali in campo per contribuire a ricreare il nostro patrimonio verde gravemente ferito e aprire un tavolo di discussione su questi temi per il futuro”.