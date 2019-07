Tramonto DiVino debutta a Milano Marittima, tra show cooking, prodotti tipici e le migliori etichette regionali

Banchi d’assaggio presidiati dai sommelier Ais con oltre 250 etichette regionali in degustazione, la guest star del Franciacorta con il top delle sue produzioni, speciale focus con i vini di San Marino, il meglio dei prodotti tipici Dop e Igp emiliano-romagnoli, show cooking con Mortadella Bologna Igp e Aceto Balsamico di Modena Igp, una simpatica disfida matrimonio-tradimento insieme a chef e sommelier versione avvocati. Tutto questo è Tramonto DiVino per la prima volta sul lungomare di Milano Marittima (da viale Forlì a via Spalato), giovedì 18 luglio a partire dalle 18.30.

Prima tappa del tour del gusto che toccherà le principali località della riviera e lungo la via Emilia, l’evento a MiMa è organizzato in collaborazione con la Cooperativa Bagnini di Cervia e il patrocinio del Comune di Cervia. La sinergia Tramonto DiVino e Cooperativa Bagnini è nata dalla volontà di fare conoscere i vini e i prodotti tipici della nostra regione ai turisti presenti sulle spiagge della località.

A partire dalle 18.30 la serata propone una suggestiva via del vino animata da circa 250 etichette della guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare (PrimaPagina editore), in degustazione libera, raccontate e abbinate da decine di sommelier Ais, insieme ai prodotti tipici certificati dell’Emilia e della Romagna. Protagoniste le etichette romagnole insieme a una ricca selezione di vini emiliani, dai lambruschi, alle bollicine, alle etichette del Piacentino.

Speciali ospiti d’onore, una ricca rappresentanza di Franciacorta, presente con una nutrita selezione di etichette scelte fra le prestigiose maison del territorio italiano più vocato alle bollicine. Altro ospite d’onore sono i vini di San Marino, anch’essi presenti in degustazione con una ricca selezione di etichette.

A duettare con i vini, i prodotti tipici Dop e Igp dell’Emilia-Romagna preparati e serviti dagli chef e dagli allievi dell’Istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli: Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto di Parma Dop, Prosciutto di Modena Dop, Salumi Piacentini Dop, Salame Cacciatore Dop, Squacquerone di Romagna Dop (rappresentata dalla Centrale del Latte di Cesena), Olio Evo di Brisighella Dop, Aceto Balsamico Tradizionali di Reggio Emilia Dop, Aceto Balsamico di Modena Igp.

Menzione speciale per Mortadella Bologna Igp e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Igp protagonisti della serata in un doppio evento: uno show cooking in diretta insieme allo chef Lorenzo della Rosa Rossa; una simpatica disfida matrimonio/tradimento insieme a chef e sommelier per l’abbinamento (im)perfetto tra i piatti dello show cooking e una proposta di vini tra quelli in degustazione.

Per valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico dell’Emilia-Romagna, la tappa sarà animata dal conduttore Daniele De Leo che coinvolgerà il pubblico con una serie di “giochi” a tema enogastronomico.

Animazione e storytelling

Una delle novità di quest’anno è rappresentata dal selfie corner in versione analogica. Ogni partecipante alla serata può farsi scattare una foto e riceverne subito in omaggio una copia stampata, a patto che si scarichi sul proprio smartphone l’app Via Emilia Wine&Food, una guida completa e a portata di click, o meglio di tap, dell’enogastronomia dell’Emilia-Romagna. Non finisce qui, la serata sarà accompagnata dalle note lievi musicali del duo DeVine.

Contest facebook e instagram

Che cosa rende unica agli occhi dei winelovers l’Emilia-Romagna e la sua offerta enogastronomica? È questa la domanda alla base del contest #TramontoDiVino2019. Che sia un aperitivo al tramonto con i piedi nella sabbia, i colori e i profumi di un vigneto o un ricco calice sorseggiato in una delle città d’arte lungo la Via Emilia, sta agli utenti del web trovare la risposta con un post su Facebook o Instagram che associ la forza delle immagini all’efficacia delle parole. Il contest si conclude a fine settembre e i vincitori, selezionati da una giuria popolare a suon di like, saranno premiati con prodotti enogastronomici durante l’ultima tappa di Tramonto DiVino, quella del 20 ottobre a FICO.

Partner dell’evento

Tramonto DiVino è un evento dell’Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna in partnership con l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna, APT Servizi e Unioncamere Emilia-Romagna, organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna. Partner dell’edizione 2019 sono: Carpigiani Gelato Museum, i Consorzi delle principali Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e di Modena, Salumi Piacentini, Pesca e Nettarina di Romagna, Pera dell’Emilia-Romagna, Mortadella Bologna, Consorzio Salame Cacciatore, Associazione dello Squacquerone di Romagna (rappresentata dalla Centrale del Latte di Cesena), Olio Extravergine di Oliva di Brisighella, Aceti Balsamici Tradizionali di Modena e Reggio Emilia, Aceto Balsamico di Modena, Patata di Bologna, Piadina Romagnola, Aglio di Voghiera, Zampone e Cotechino di Modena. E ancora le Strade dei vini e dei sapori della Romagna e della Provincia di Ferrara.

Info e partecipazione

Per operare una corretta selezione dei partecipanti all’evento, indirizzando ad una degustazione e ad un consumo consapevole dei vini e dei prodotti gastronomici regionali, è previsto un ticket d’ingresso fissato a 20 euro. Il ticket, secondo una collaudata prassi, prevede la consegna ai partecipanti della Guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare”, un calice per le degustazioni con marsupio e un carnet di assaggi prodotti della gastronomia, mentre la degustazione dei vini è libera. L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef nell’Isola dei protagonisti richiederà un ticket supplementare del costo di € 3. Tutte le informazioni e il programma sul sito www.emiliaromagnavini.it e scaricando l’App Via Emilia Wine & Food.