A Pinarella arriva Yeast Panelab, laboratorio di panificazione a lievitazione naturale

Sabato 20 luglio alle 18 in viale Italia 140 a Pinarella inaugura Yeast Panelab, il laboratorio di panificazione a lievitazione naturale del gruppo Romagna Gourmet. Dalla settimana successiva sarà aperto tutti i giorni anche con servizio caffetteria e vini naturali. Obiettivo, riscoprire il profumo e il sapore del pane di una volta, recuperando un piccolo rito quotidiano per gustarne a pieno il valore. L’inaugurazione sarà l’occasione per assaggiare le golosità del nuovo locale, che proporrà pizze e pani a lievitazione naturale.

Yeast Panelab è la quinta attività del gruppo Romagna Gourmet, che è alla guida della Ca’ de Be’ di Bertinoro, dell’Enoteca Pisacane di Cervia, della Vineria del Popolo di Cesena e del pastificio artigianale La Sprunèla di Castiglione di Cervia.

“Come succede già per gli altri nostri locali, la territorialità e la filiera corta saranno i capisaldi anche di questa nuova realtà – spiega il titolare di Romagna Gourmet Simone Rosetti – che punta a riscoprire il valore più profondo del pane, quello della condivisione. Utilizzeremo i grani antichi romagnoli, farine biologiche macinate a pietra e anche provenienti da grani coltivati direttamente dal nostro gruppo. Attraverso la lenta lievitazione naturale, sforneremo un pane che farà tornare alla mente sapori dimenticati”.

Da lunedì 22 luglio il laboratorio sarà aperto al pubblico tutti i giorni a partire dalle 7 e proporrà anche il servizio di caffetteria e una selezione di vini naturali per una pausa di gusto in qualsiasi momento della giornata.