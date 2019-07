Cervia. Laboratorio per creare fanzine indipendenti con la redazione de “Lo Spunk”

Giovedì 18 luglio, alla Piazzetta dei Bambini di Cervia, e il 19 luglio all’interno del programma di Parole al Cartoccio di Cesenatico sono in programma due laboratori per creare fanzine indipendenti con la redazione del giornale per bambine e bambini “Lo Spunk” il bimestrale di Collettivo Towanda e Bacchilega Editore. È un appuntamento, doppio e gratuito, per tutti i piccoli e giovani lettori fra i 5 e gli 11 anni che vogliono avvicinarsi al giornalismo

Cos’è e come si fa un giornale? Quali sono gli ingredienti per renderlo bello e mai noioso? A queste e molte altre domande risponderà in maniera pratica il laboratorio a cura della redazione del giornale per bambine e bambini “Lo Spunk”, bimestrale di notizie, vignette, rubriche, ricette e tutto quello che hanno i giornali dei grandi ma a tutto colori e senza la noia delle pagine grigie piene di scritte e numeri.

Il laboratorio, ad accesso gratuito, prevede la realizzazione di una fanzine (piccola pubblicazione) indipendente direttamente in loco insieme alla redazione de “Lo Spunk”. Appuntamento dunque giovedì 18 e venerdì 19, rispettivamente a Cervia (presso la Piazzetta dei Bambini a cura della libreria Bubusettete e coop. Koinè) e Cesenatico (all’interno del programma di Parole al Cartoccio della libreria Cartamarea), alle 21.