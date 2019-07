Rischia di saltare, per un documento mancante, il festival di Musica d’Organo di San Vitale

Il 27 luglio p.v. è prevista l’inaugurazione del 58° festival di Musica d’Organo di San Vitale. Gli Artisti sono pronti, la promozione è in pieno svolgimento e le sponsorizzazioni sono state trovate. Ma manca purtroppo un documento necessario. Si tratta di un documento di autorizzazione amministrativa che la Polifonica ha regolarmente richiesto al SUAP del Comune di Ravenna il 9 luglio, senza purtroppo ottenere finora alcun riscontro. Si tratta di una tipologia di autorizzazione evidentemente nata quest’anno: in occasione delle scorse Edizioni questo documento non era mai stato necessario.

Eppure, questo documento è necessario alla Curia Arcivescovile entro il 20 luglio, ma in Comune gli uffici SUAP preposti al rilascio di questo documento non rispondono alla richieste della Polifonica.

L’Associazione Polifonica desidera condividere il nuovo stato di profondo scoramento e costernazione con i propri sostenitori ed ascoltatori, avvisando tutti che se questo foglio di carta non sarà consegnato dal Comune alla Curia nelle prossime ore, lo storico festival di San Vitale per la prima volta in 58 anni vedrà interrompere la continuità della propria programmazione, che lo rende unico nel mondo, e l’edizione 2019 non potrà avere luogo.

Prof.ssa Elena Sartori – Associazione Polifonica di Ravenna