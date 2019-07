“Alba classica, ma non troppo…” con il quartetto Mariquita al Maréna Beach di Lido di Savio

Giunge alla conclusione la rassegna dei concerti all’alba: sabato alle 6 l’appuntamento al Maréna Beach di Lido di Savio con il quartetto Mariquita per lo spettacolo “Alba classica, ma non troppo…”.

Mariquita è un quartetto d’archi tutto al femminile (Nicoletta Bassetti al violino, Consuelo Castellari al violino, Manuela Trombini alla viola e Giulia Costa al violoncello) per un inizio di giornata all’insegna della musica classica, delle colonne sonore cinematografiche e del tango argentino, ma anche di Queen e Abba.

Due violini, viola e violoncello faranno riascoltare le celebri melodie di Nino Rota tratte da film quali Amarcord e Otto e mezzo di Federico Fellini, passando per i più celebri capolavori di Mozart e Vivaldi, fino ad arrivare a reinterpretare i classici del rock. Quando il sole sarà ormai alto in cielo sarà la volta di musiche più energiche, tratte dal grande repertorio di tanghi argentini tra cui versioni inedite di brani come Il choclo, La cumparsita e tanti altri.

La rassegna dei concerti all’alba è organizzata dall’Ensemble Mariani in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, la direzione artistica è di Matteo Salerno. Ingresso libero.

Per informazioni: ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, piazza San Francesco 7, Ravenna; tel. 0544.35755, www.turismo.ra.it – www.ensemblemariani.it.