Faenza. Sosta vietata in un tratto di viale Baccarini per tre settimane

A partire da sabato 20 luglio e fino al 10 agosto prossimo, sarà vietata la sosta di tutti i veicoli a motore in un tratto di viale Baccarini, a Faenza. Il tratto interessato, della lunghezza di circa 35 metri, è quello sul lato sinistro del viale, partendo da piazzale Cesare Battisti verso via Oriani, che sarà riservato ai bus sostitutivi della linea ferroviaria Faenza – Borgo San Lorenzo, chiusa per tre settimane per lavori di potenziamento della linea programmati da Rfi. Un intervento che prevede, fra l’altro, la sostituzione di un ponte a Marradi, nei pressi della stazione.

Per tutta la durata dei lavori il servizio di bus sostituirà i treni in servizio su quella linea, consentendo di raggiungere paesi come Brisighella e Marradi. Il divieto di sosta sarà in vigore tutti i giorni dalle ore 6.00 alle 20.00. Eventuali veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.