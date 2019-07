La Protezione Civile della Bassa Romagna in visita al 7° Reggimento Aves di Rimini

Continua la collaborazione fra il 7° Reggimento Aves “Vega” di Rimini, che fa parte della Brigata Friuli dell’Esercito Italiano, e l’elisuperficie della Base Orione di via Crocetta a Bagnacavallo, in uso alla Protezione Civile della Bassa Romagna e coordinata dal gruppo comunale volontari di Bagnacavallo.

Giovedì 18 luglio una delegazione del gruppo comunale di Protezione Civile di Bagnacavallo, organizzata dal Servizio Tecnico Protezione Civile Comunale e guidata dal coordinatore del gruppo comunale volontari Oriano Ballardini, si è recata a Rimini per una visita guidata alla base del 7° Reggimento per rafforzare ulteriormente il rapporto di amicizia fra le due basi operative. Era presente il presidente del Consiglio comunale di Bagnacavallo Matteo Giacomoni.

La Base Orione di Bagnacavallo viene usata dal 7° Reggimento Aves “Vega” come appoggio per le esercitazioni di addestramento periodiche che i piloti e personale degli elicotteri costantemente svolgono. Gli elicotteri in dotazione sono gli NH90, utilizzati per trasporto truppe e materiale, ma anche per trasporto organi e soccorso. L’altro elicottero in uso è l’A-129 Mangusta, munito di armamenti e usato in difesa di truppe a terra o come scorta all’elicottero NH90 nei casi di soccorso negli scenari di guerra. Ultimamente tale velivolo viene impiegato anche per la ricerca di persone, avendo a disposizione strumentazione in grado di distinguere una persona già a 8 chilometri di distanza.