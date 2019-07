Casola Valsenio. “Musica nei luoghi della storia”, sette concerti nei luoghi più belli della cittadina collinare

Prende il via domenica 21 luglio prossimo, a Casola Valsenio, la rassegna musicale estiva “Musica nei luoghi della storia”, promossa dal Comune di Casola Valsenio, la Pro Loco e IF (Imola Faenza tourism company). La manifestazione, giunta quest’anno alla 9^ edizione, è l’occasione per trascorrere alcune serate nella suggestiva cornice del paesaggio collinare dell’alta valle del Senio e per entrare in diretto contatto con il patrimonio storico, architettonico e ambientale del paese delle erbe e dei frutti dimenticati.

Sette concerti nei siti più belli di Casola Valsenio: la Chiesa di Sopra, la Rocca di Monte Battaglia, il Cardello, il Giardino delle Erbe e l’Abbazia di Valsenio. Prima di ogni spettacolo sarà inoltre illustrato l’aspetto storico e culturale del luogo sede del concerto.

Questo il programma completo della rassegna 2019

21 luglio – Chiesa di Sopra, ore 21.00, “I me burdél an ve capés!”, recital in lingua romagnola di e con Francesco Gobbi; alle ore 22.00 “The movie singer”, un viaggio nel mondo delle stelle del cinema con le più note melodie dei film di sempre, reinterpretate da un sorprendente ensemble a cappella di cantanti provenienti da tutta Italia riuniti per questa serata, concerto dei Century Vox (voci Monia Visani, Francesca Taverni, Giacomo Cordini, Giovanni Piscopo, Daniel Favento, Filippo Musenga;

25 luglio – Il Cardello, Casa Oriani – sala Luisa Pifferi, ore 21.00, Emilia Romagna Festival – Callisto Quartet, con Paul Aguilar (violino), Rachel Stenzel (violino), Eva Kennedy (viola) e Hannah Moses (violoncello);

2 agosto – Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni, ore 21.00, esecuzione di musiche del periodo classico-romantico (Mozart, Paganini, Beethoven,…) con i violinisti Valeria Zanella e Alberto Stiffoni e la partecipazione della clavicembalista e pianista Chiara Cattani;

10 agosto – Rocca di Monte Battaglia, ore 21.00, “Note sotto le stelle a Monte Battaglia”, Enrico Farnedi canta Lucio Dalla. Concerto/spettacolo omaggio a Lucio Dalla, con Enrico Farnedi, ukulele e voce, Lorenzo Gasperoni, chitarra, e Mauro Gazzoni (batteria);

18 agosto – Rocca di Monte Battaglia, ore 5.30, l’alba alla rocca di monte battaglia, sorseggiando caffè alla turca con i narratori di “Casola è una favola” e le note di Beatrice Martelli (violino) e Daniela Visani (chitarra classica);

23 agosto – Il Cardello, sala Luisa Pifferi, ore 21.00, Daniele Faziani, performance dal barocco al jazz;

31 agosto – Il Cardello, sala Luisa Pifferi, ore 21.00, l’associazione culturale Teatro Sonoro presenta lo spettacolo teatrale “Il Muro – Berlino 1989 – 2019 (storia e caduta del muro)”, con Enrico Vagnini (voce narrante), Roberto Ricciarelli (clarinetto), Alessandro Mazzotti (saxofono tenore), Alessandro Morini (tromba), Michele Sanguedolce (trombone), Antonio Giorgi (basso tuba), Alessandro Lanzoni (chitarra, dobro, banjo) e Giuseppe Emiliani (tastiera);

8 settembre – Abbazia di Valsenio (chiostro), ore 21.00, concerto di settembre per voce e violino.