Concerto di Sant’Apollinare a Ravenna nella chiesa di San Francesco

Martedì 23 luglio alle ore 21 la Cooperativa Emilia-Romagna Concerti e la Parrocchia di San Francesco di Ravenna hanno programmato il consueto concerto per festeggiare Sant’Apollinare, Patrono di Ravenna e dell’Emilia-Romagna.

Per l’occasione si esibiranno i Solisti della Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi i quali, per una volta senza il loro direttore, eseguiranno un corposo programma che presenta il Concerto in la maggiore per Clavicembalo e Orchestra di Bach (solista Riccardo Morini), il Concerto in re minore per due violini e orchestra di Bach (solisti Vincenzo Meriani e Martino Colombo) e la celeberrima Eine Kleine Nachtmusik K 525 di Mozart.

I solisti, tutti giovanissimi, sono già conosciuti dal pubblico di Ravenna per il quale si sono esibiti fin da quando erano poco più che bambini e saranno accompagnati da un quintetto composto dai violinisti Gabriele Mazzon e Ilaria Marvilly, dal violista Benvenuti, dalla violoncellista Caterina Salizzato e dal contrabbassista Marco Tagliati.