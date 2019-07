Cervia. Aveva arnesi per lo scasso e cartucce al peperoncino. Denunciato

Nell’ultimo weekend, tra sabato 20 e domenica 21 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima sono stati impegnati in servizi per il controllo del territorio.

Grazie ai controlli è stato denunciato per “possesso ingiustificato di grimaldelli” e “detenzione abusiva di armi” un 31enne cameriere rumeno, trovato in possesso di arnesi per lo scasso e una ventina di cartucce con carica “al peperoncino” (oleoresina di capsicum). Sono in corso le indagini per verificare eventuali responsabilità dell’uomo in ordine ad alcuni furti commessi in zona.

Per “guida sotto l’influenza dell’alcol” è stato denunciato un 20enne studente del ravennate. E’ risultato alla guida con tasso alcolemico 1,1 g/l. L’auto è stata sequestrata e gli è stata ritirata la patente.

Una 32enne rumena, colta a prostituirsi nel tratto ravennate della SS16 è stata denunciata per “violazione al foglio di via obbligatorio”.

Infine un 39enne, operaio del forlivese, è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna, quale assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso, all’esito di personale e veicolare di iniziativa, di 0,4 grammi di cocaina.